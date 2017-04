Chega a oito o número de suspeitos presos no Paraná após assalto no Paraguai

Oito pessoas foram presas, até agora, no Paraná suspeitas de participar do assalto milionário ontem (24) à sede da empresa de transportes de valores Prosegur, em Ciudad del Este, no Paraguai. De acordo com informações divulgadas hoje (25) pela Polícia Federal, as buscas na região de Foz do Iguaçu resultaram na apreensão de seis fuzis, munições, dois barcos e sete veículos.

Nessa segunda-feira, um grupo de cerca de 50 pessoas assaltou a sede da empresa na tríplice fronteira com o Brasil (Foz do Iguaçu) e a Argentina (Puerto Iguazú), para roubar cerca de US$ 40 milhões (cerca de R$ 125 milhões). O dinheiro estava guardado em um cofre, que foi aberto com uso de explosivos e fuzis antiaéreos.

A Polícia Federal também confirmou que três suspeitos morreram durante confrontos com agentes da Polícia Rodoviária Federal, num trecho da BR-277, no Paraná.

Às 10h30, será concedida entrevista coletiva na Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para detalhar as buscas.

*Texto alterado às 10h02 para corrigir informação. Três suspeitos morreram em confrontos no Brasil, e não no Paraguai.

Fonte: Ebc