Fotógrafa fará sessão beneficente no Pátio Brasil

A segunda edição da sessão fotográfica beneficente com Ana Paula Gouvêa, acontecerá no próximo sábado (06) no shopping Pátio Brasil, em Brasília, durante o evento Pátio Varanda.

A fotógrafa realizara a sessão fotográfica beneficente para atender as famílias que não podem contratar os serviços de um fotógrafo profissional.

Ana Paula informou que para participar bastará fazer a doação de shampoos e condicionadores, que serão entregues para as 150 mães assistidas pelo Projeto Social Filhos do Brasil.

A sessão fotográfica contará com o cenário mobiliário top da Festas Criativas, parceria da Roteiro Baby e diversos apoiadores do evento beneficente.