A Procuradoria Geral da República (PGR), fez um pedido de prisão do senador afastado, Aécio Neves, que será jugado hoje (20), pelo STF.

Certamente o pedido será negado, mas o senador se manterá afastado do mandato durante alguns dias.

A perspectiva é que mesmo com todas as acusações que pesam contra Aécio Neves ele continue como senador da república até o final do mandato, com a poio do PMDB e DEM, sem muitos problemas.