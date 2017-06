Enquanto os distritais debatem se converte ou não o Hospital de Base, em instituto autônomo, o povo da Ceilândia e de outras cidades satélites do DF esperam com muito sofrimento por atendimento, nas longas filas dos hospitais públicos do Distrito Federal.

A sugestão de um trabalhador, que tentava ser atendido no Hospital da Ceilândia, é que os deputados distritais deixem os seus gabinetes confortáveis e façam uma visitinha naquela unidade de saúde, para ver como o povo sofre de verdade.