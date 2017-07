Governo de Brasília pretende transferir 80 funcionários para o MetrôDF

O Governo do Distrito Federal tenta se livrar de um problema, arrumando outro, trata-se da transferência de 80 funcionários da antiga Sociedade de abastecimento de Brasília (SAB), uma rede de supermercado que pertencia ao governo do DF, para Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô. Balconistas, açougueiros, serviços gerais e outros cargos não compatíveis com o quadro do Metrô, estão sendo encaminhados para empresa com os mesmos direitos como: plano de saúde, abono salarial, auxílio alimentação, quebra de caixa, previdência privada e seguro de vida o que representa R$ 4 mil reais em benefícios bancados pelo Metrô para cada um dos 80 funcionários da antiga SAB, e ao que tudo indica, o GDF fará a transferência sem que obedeçam alguns atos administrativos de praxe como: portaria ou decreto autorizando tal transferência.O Governo do Distrito Federal tenta se livrar de um problema, arrumando outro, trata-se da transferência de 80 funcionários da antiga Sociedade de abastecimento de Brasília (SAB), uma rede de supermercado que pertencia ao governo do DF, para Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô. Balconistas, açougueiros, serviços gerais e outros cargos não compatíveis com o quadro do Metrô, estão sendo encaminhados para empresa com os mesmos direitos como: plano de saúde, abono salarial, auxílio alimentação, quebra de caixa, previdência privada e seguro de vida o que representa R$ 4 mil reais em benefícios bancados pelo Metrô para cada um dos 80 funcionários da antiga SAB, e ao que tudo indica, o GDF fará a transferência sem que obedeçam alguns atos administrativos de praxe como: portaria ou decreto autorizando tal transferência.

Festa Vagão

É bom lembrar que a ida dos funcionários da antiga SAB vai provocar diferença salarial entres as duas categorias podendo provocar reclamações trabalhistas, uma vez que, poderão pedir equiparação salarial com os funcionários do Metrô. Hoje a menor remuneração da empresa gira em torno de R$ 5 mil reais, enquanto que, os funcionários da SAB recebem em média R$ 2 mil e quinhentos reais.

Vagão da tristeza

A preocupação dos aprovados no último concurso realizado em 2013, é que a transferência dos funcionários da antinha SAB, retarde ainda mais a convocação dos aprovados uma vez que, até o momento só foram convocados 38 técnicos dos 232 aprovados. Segundo os aprovados, o Governo de Brasília alega que não pode contratar novos funcionários para o metro porque está a cima do limite contingencial.

Para o vagão ficar animado Funcionários de nível superior da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô, cobram aumento salarial em média de 5 mil reais em suas remunerações que passam de 20 mil reais, alegando que o enquadramento no atual plano de carreira foi elaborado de forma errada. Não custa lembrar da atual situação do Governo de Brasília e muito menos de outras categorias que não receberam aumento nos últimos tempos.

Folha de Brasília, da redação