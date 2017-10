O ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Jonas Lopes de Carvalho Jr., teve seu pedido de aposentadoria aceito pela presidente interina do órgão, Marianna Willeman.

Jonas é acusado pelo Ministério Publico Federal de vender sentenças, confessou ter recebido propina e foi delator na Operação Descontrole.

O conselheiro Jonas se deu bem, vai se aposentar R$ 30,4 mil mensais.

Folha de Brasília, da Redação