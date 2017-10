Cesare Battisti oferece um brinde aos brasileiros

Cesare Battisti seria enviado para fora do Brasil e para isso o presidente Michel Temer teria que assinar o documento de extradição do criminoso.



De acordo com informações vindas do Palácio do Planalto, Gustavo Rocha, que é advogado de Eduardo Cunha e comandante da assessoria jurídica da presidência impediu a assinatura do documento.

Battisti fica em terras brasileiras até o julgamento final do STF.

Antes de deixar o Aeroporto Internacional de Campo Grande, ele tomou uma cerveja e ofereceu um brinde para uma equipe de televisão que o filmou enquanto aguardava o embarque para São Paulo.

Na terra da impunidade um condenado a mais ou a menos fará diferença?

