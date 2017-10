Rodrigo Maia teme o pior e tenta se afastar de Temer

Do outro lado o presidente Temer estuda a possibilidade de oferecer a Maia a indicação da presidência do BNDS e assim acalma-lo.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na tentativa de não ser fritado nas eleições do próximo ano está adotando um discurso de imparcialidade na tentativa de se afastar de Temer.

Todo o esforço do presidente da Câmara é motivado pela preocupação com a repercussão negativa que trará o arquivamento da segunda denúncia contra Temer.

Do outro lado, no Palácio do Planalto, o presidente Temer estuda a possibilidade de oferecer a Maia a indicação da presidência do BNDS e assim acalma-lo.

Folha de Brasília, da Redação