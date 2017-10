Ministro que é Pastor diz que “Portaria sobre trabalho escravo não será revogada”

Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que é Pastor da Assembleia de Deus e filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, defendeu que o governo siga em frente com a portaria que revisa as normas do trabalho escravo, mesmo com a decisão do Supremo, que suspendeu liminarmente a portaria.

O ministro disse que “A portaria não será revogada, não há motivos para isso. A portaria teve um lado bom, porque trouxe o conjunto da sociedade para a discussão. O combate ao trabalho escravo não pode ser o monopólio de uma categoria ou de um partido político. Tem que ser do conjunto da sociedade”.

Que bom que o ministro é Pastor da Assembleia de Deus e filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, se não, correríamos o risco ter a revogação da Lei Áurea.

Folha de Brasília, da Redação