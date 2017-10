Mais uma vez Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo, mais uma vez, levou o prêmio da FIFA.

Quebra todos os recordes e faz com que seu clube conquiste títulos atrás de títulos.

C. Ronaldo, além da capacidade técnica para desempenhar todas as funções exigidas de um atacante, é um exemplo de competitividade e superação. Ele não se acomoda com os títulos e com os gols. Quanto mais têm, mais quer.

Sobe para cabecear como poucos. É definidor, veloz e um tormento para os zagueiros.

No quesito estilo de jogo, Ronaldo não exibe muitas alegorias com a bola nos pés.

Nenhum lançamento fantástico improvisado. Nenhuma bola surpreendente metida nas costas dos zagueiros.

Realiza algumas pedaladas e alguns bons dribles mas, essas jogadas, parecem ser computadorizadas.

Não tem estilo clássico e o seu jogo não chama atenção pela improvisação. Por outro lado é o Blade Runner, o caçador de andróides dos gramados. O Cyborg dos dias de hoje.

Sua competitividade é impressionante.

Cristiano Ronaldo é uma máquina construída para jogar futebol. Construída principalmente por ele mesmo, por sua obstinação em treinar, em emplacar 100% o significado da palavra “atleta”.

Portugal, com boa safra de jogadores, já levou a última copa da Europa e C. Ronaldo, vai com tudo para a copa do mundo. Não menosprezem o seu desempenho, pois é só o título que lhe falta.

João Henrique Padula

Folha de Brasília