Corinthians. O melhor time do campeonato!

Muito complicado falar bem do Corinthians nos dias atuais. Todos estão imaginando que o time vai perder o campeonato. Todas as bolas que entravam no primeiro turno batem na trave no segundo. As vitórias apertadas por 01 gol no primeiro turno, tornaram-se derrotas apertadas por 01 gol no segundo. Para piorar, o Palmeiras, seu arquirrival, sobe a escada da tabela e aumenta a perseguição.

Todos previam uma queda de rendimento do timão e os conceitos sobre “regressão a média” nunca se manifestaram com tanta evidência.

Flutuações aleatórias na qualidade do desempenho. Um desempenho acima da média pode ser devido à sorte em uma tentativa particular (1 turno), sendo provável que piore em nova tentativa (2 turno).

As flutuações pertencem a um processo aleatório.

Isso explica porque tantos dirigentes trocam de técnico em sua gestão. Quando chega o “técnico novo” as equipes têm uma melhora de desempenho. Porém, após algum tempo, voltam a sofrer com as derrotas (regressão à média ). Isso acontece o tempo todo no futebol. Este ano, aconteceu com o Sport(Luxemburgo),Vitória(Wagner Mancini),etc.

O mesmo conceito pode se aplicar ao time do Corinthians.

Quando o desempenho for singularmente ruim há probabilidade de melhorar, independentemente do que o seu instrutor fizer.

Por isso, fique tranquilo Fábio Carille. O seu time, embora muitos dizem que é mediano, é muito bom. Todos os seus jogadores são tecnicamente bons. Todos eles sabem muito bem o que fazer com a bola. Laterais, meio campistas, atacantes e, inclusive os zagueiros, têm boa técnica. Seu time tem o melhor goleiro e, entre todos os outros, uma salvaguarda ao Grêmio, foi o que apresentou o melhor futebol.

O time titular do Corinthians é o melhor do campeonato. Assim, se não houver muitos desfalques nesse time titular, vai voltar ao seu habitual bom desempenho e naturalmente , ao regredir à média , será campeão.

João Henrique Padula

Folha de Brasília