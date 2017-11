A secretária de cidadania do Ministério de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, foi demitida hoje (1), por Temer.

A demissão foi resultado das críticas que ela fez a portaria do Ministério do Trabalho que mudava as regras para inspeção do trabalho escravo.

Ela assumirá um cargo na CIDH – Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Piovesan chegou a ser cotada para uma vaga no STF em 2012.

Folha de Brasília, da Redação