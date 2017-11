Decisão do STF favorecerá políticos

Depois que o STF tomou a decisão de que medidas cautelares determinadas pela Justiça contra parlamentares podem ser derrubadas pelos Legislativos, algumas Câmaras Municipais e Assembleias pelo país revogassem decisões contra vereadores e deputados acusados de corrupção.

Aécio foi o primeiro favorecido e dois deputados estaduais do país que estavam afastados do cargo pela Justiça, um do Mato Grosso e outro do Rio Grande do Norte, também foram beneficiados.

No caso do Mato Grosso, a Assembleia Legislativa revogou, por unanimidade, a prisão preventiva do deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), investigado no esquema de corrupção do estado e que havia sido detido em flagrante por obstrução à Justiça, após ordem do ministro do Supremo Luiz Fux.

Ele foi filmado recebendo uma propina de R$ 50 mil entregue por um integrante do governo estadual.

Folha de Brasília, da Redação