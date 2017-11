Marqueteiro de Macron fará campanha no Brasil

Compartilhar no Facebook

Quem está no Brasil é Guillaume Liegey. Ele montou as estratégias para a campanha do atual presidente Francês, Emmanuel Macron.

O marqueteiro está no Brasil desde do início da semana para fechar um contrato de trabalho para a campanha presidencial do próximo ano.

Com a ideia de inovação no modo de fazer política ele é cotado para trabalhar para o PSDB.

A vinda do marqueteiro é um exemplo da falta de crédito dos partidos, dos políticos e da propaganda eleitoral brasíleira.

Será que o marqueteiro sabe como funciona o “esquema” em terras brasileiras?

Folha de Brasília, da Redação