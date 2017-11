Defensor de Eduardo Cunha é nomeado ministro de Temer

Carlos Marun (PMDB-MS) foi nomeado novo ministro da Secretaria de Governo, no lugar do tucano Antonio Imbassahy (BA). Ele é da “tropa de choque” do presidente da República e aliado do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

O deputado Marun ficou famoso nas redes sociais após comemorar com uma “dancinha” o barramento da investigação contra Temer pela Câmara.

Para assumir a vaga, o peemedebista se comprometeu com Temer em não disputar a reeleição para deputado federal no ano que vem.

Marun é gaúcho, mas fez toda sua carreira política no MS. No estado do Centro-Oeste, ele foi vereador de Campo Grande, deputado estadual e secretário de Habitação e Cidades.

Folha de Brasília, da Redação