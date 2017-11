Na manhã desta quarta-feira (22), a Policia Federal cumpre mandados de prisão preventiva contra Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho.

De acordo com a reportagem do jornal O Globo, “eles são acusados, ao lado de outras seis pessoas, de integrarem uma organização criminosa que arrecadava recursos de forma ilícita com empresários com o objetivo de financiar as próprias campanhas eleitorais e a de aliados, inclusive mediante extorsão”.

Folha de Brasília, da Redação