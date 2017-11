Renato mexeu no time e piorou o Grêmio

O time do Renato Gaúcho foi citado como favorito diante do Lanús por toda a imprensa do Brasil e da Argentina. O Grêmio ganhou a primeira .

Durante boa parte do campeonato brasileiro, o Grêmio foi o time que melhor jogou . Sempre com bom toque de bola, com boa saída dos seus laterais , do zagueiro Geromel , passando por Michel e Arthur, o time sulista apresentou um futebol vistoso , objetivo e implacável nos contra ataques.

A partir da saída do atacante Pedro Rocha, o time começa perder um pouco do seu conjunto. Neste caso, Renato Gaúcho não pôde fazer nada.

Por outro lado lado , quando Renato retirou Michel e passou a titularidade para o Jaílson, ficou nítido que o treinador desmontou o seu meio campo e “detonou” a vistosa e eficiente forma de jogar do seu time.

Michel

Michel, o volante canhoto, coordenava a equipe gaúcha com maestria . Além de marcar bem, o ex jogador do Atlético GO lançava com perfeição e ainda achava espaços para ir ao ataque.

Jaílson

Jaílson não faz nada disso. Jaílson é somente um marcador . Ele jogando é o óbvio do óbvio do passe lateral .

Porto Alegre

Em Porto Alegre , o técnico Renato recebeu in loco uma aula de como jogar futebol. O Lanús mostrou como jogar sem dar chutões , ensinou como valorizar com categoria a posse de bola e colocou o Grêmio na roda.

O Grêmio só saiu vitorioso porque o goleiro gremista garantiu o resultado.

Renato deveria posicionar o drone para espionar e corrigir o seu meio de campo.

Caso insista com Jaílson e não volte com Michel , a história deve se repetir.

Assim, sem sombra de dúvidas, o favoritismo trocou de lado e está nos pés do time Argentino .

João Henrique Padula

Folha de Brasília