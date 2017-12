Lula quase fora da disputa presidencial

O relator responsável pela Operação Lava Jato na 8.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4), em Porto Alegre, desembargador João Pedro Gebran Neto concluiu seu voto em relação ao recurso do ex-presidente Lula.

A condenação

O ex-presidente foi condenado pelo juiz Sergio Moro no dia 12 de julho a nove anos e seis meses de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no processo do apartamento tríplex do Guarujá (SP).

Os votos

O voto de Gebran Neto foi fechado exatamente 100 dias após a apelação chegar ao seu gabinete, na tarde de sexta-feira (1.º).

O texto com a conclusão de Gebran Neto já está nas mãos de outro desembargador, Leandro Paulsen, revisor da 8.ª Turma.

Pelos trâmites internos, Paulsen irá vistoriar o voto do relator, preparar seu próprio voto e encaminhar ambos para o terceiro membro do colegiado, Victor Luis dos Santos Laus.

O impedimento

Em breve deve ser marcada a data do julgamento da apelação. Este julgamento poderá impedir que Lula seja candidato a presidente.

Folha de Brasília, da Redação