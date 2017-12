Lula diz que vai ser candidato e que vai ganhar as eleições

"Não fiquem com essa bobagem de que o Lula não será candidato, não."

Na noite desta segunda-feira (4), durante ato no centro de Vitória (ES), Lula disse: “Não fiquem com essa bobagem de que o Lula não será candidato, não. Vou ser candidato e vou ganhar as eleições”.

Pesquisas

No evento, o coordenador das Caravanas de Lula e vice-presidente do PT, Marcio Macedo, disse que os números da pesquisa, somado às consultas encomendadas pelo partido, consolidam a candidatura do ex-presidente e que é algo irrevogável.

Mercado financeiro

Em seu discurso, Lula lembrou ter lançado, durante a disputa presidencial de 2002, uma carta aos brasileiros em uma tentativa de tranquilizar o mercado quanto a riscos de sobressalto na economia e acrescentou: “Quero voltar a ser Lulinha paz e amor”.

Lula também disse não depender do apoio do mercado, afirmando também que os empresários e banqueiros foram beneficiados em seu governo. “O mercado vai precisar muito mais de mim do que eu deles”, disse o ex-presidente.

Folha de Brasília, da Redação