RUEDA repetirá a retranca?

Rueda

No último jogo do Flamengo pela copa sul americana contra o Junior Barranquila, Rueda chamou a atenção pelo “novo” posicionamento dos seus jogadores e, pela primeira vez, podemos perceber a batuta do técnico em campo. Rueda armou uma “tática caranguejeira”, priorizou a marcação e os seus comandados seguiram a risca. Deu certo.

O Esquema de marcação

Rueda posicionou Willian Arão marcando o tempo todo pelo lado direito do campo à frente do lateral Pará. Do lado esquerdo fez a mesma coisa com Lucas Paquetá que também priorizou a marcação e ficou à frente de Trauco.

Com isso, pela primeira vez, encaixou Everton Ribeiro e Diego, juntos, como meio campistas atuando por dentro. Nesse esquema, ficou somente Cuellar como volante e Felipe Vizeu como atacante.

Armou um obediente 4.5.1

A Final

Provavelmente será muito mais difícil jogar contra os Argentinos. O Independente tem tradição. Não há como fazer previsões. Recentemente vimos na final da libertadores um paradoxo. O Grêmio levou um “passeio” do Lanús diante de sua torcida e surpreendentemente retribuiu o “passeio”( com juros ) fora de casa. O inesperado fez a surpresa.

Vamos ver como Rueda irá posicionar o seu time contra o Independente. Imagino que manterá o posicionamento na forma “retranca caranguejeira” que anulou a equipe colombiana.

Ou será que Rueda irá surpreender, avançar o seu time e marcar pressão como fez Renato Gaúcho ?

Façam suas apostas!

João Henrique Padula

Folha de Brasília