O “Mito” empregou e promoveu a mulher em gabinete na Câmara

Uma matéria publicada pela Folha aponta que o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) empregou por um ano e dois meses a atual mulher, Michelle, em seu próprio gabinete na Câmara dos Deputados e que no período, ela ainda foi promovida.

Contratação e a promoção

A contratação e a promoção fizeram Michelle ter seu salário quase triplicado em relação à atividade anterior, na liderança do PP, então partido de Bolsonaro.

O casamento

O ingresso da mulher no gabinete pessoal do político foi oficializado no dia 18 de setembro de 2007. Nove dias depois, os dois firmaram o pacto antenupcial no 1º Ofício de Notas de Brasília. Se casaram de papel passado após dois meses.

Com a certidão de casamento já assinada, Michelle ficou um ano empregada pelo marido.

O presidenciável Jair Bolsonaro até a publicação da matéria não tinha se manifestado sobre o assunto.

