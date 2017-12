Rollemberg: Muitas articulações e poucas ações

Depois que perdeu parte dos seus aliados o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) começou as articulações para tentar a sua reeleição.

O governador intensificou os trabalhos para tentar formar uma nova base, com a inclusão de novos partidos políticos e de novas lideranças.

O chefe do executivo tenta desarticular uma candidatura própria do PSDB, tentando trazer Maria de Lourdes Abadia (PSDB) para ser vice-governadora. Outra liderança que o governador tenta trazer para sua campanha é a do deputado federal Ronaldo Fonseca (Pros). Ele o colocaria na disputa de uma vaga ao Senado.

A dificuldade

As negociações com os tucanos não estão sendo fáceis já que lideranças do partido pretendem lançar candidatura própria, com o objetivo de fortalecer a candidatura de Geraldo Alckmin para presidente.

Filiados ao PSDB afirmam que o desgaste administrativo de Rollemberg pode prejudicar as pretensões do partido no Distrito Federal.

Caso o governador não consiga o PSDB como aliado poderá compor uma aliança nas próximas eleições com o Rede Sustentabilidade, de Marina Silva, ou do PDT, de Ciro Gomes.

Governo ineficiente

O governador Rollemberg criou a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, para cuidar de questões relativas a comunidades carentes e tentar melhorar a sua imagem perante a classe mais pobre.

As dificuldades de uma possível candidatura de Rollemberg para reeleição são grandes. Ele é considerado por boa parte da população do Distrito Federal, muito ineficiente, principalmente nos setores de saúde e de infraestrutura.

Folha de Brasília, da Redação