Lula poderá fazer campanha com liminares

A pré-candidatura à Presidência em 2018 de Lula depende de uma decisão judicial a ser tomada em 24 de janeiro.

A decisão

Os desembargadores do TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, em Porto Alegre, votarão os recursos que a defesa do petista apresentou, recorrendo da condenação do ex-presidente a nove anos e meio de prisão na Lava Jato.

A condenação

O juiz Sergio Moro entendeu que Lula obteve vantagens indevidas da OAS na reserva e reforma de um tríplex no Guarujá.

As possibilidades após o veredito do TRF vão da absolvição a uma campanha eleitoral em 2018 com liminares e recursos.

Folha de Brasília, da Redação