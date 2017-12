Garotinho deixou a prisão

Garotinho deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, por volta das 20h30 de ontem (21).

A libertação ocorreu após a determinação de quarta-feira (20) do ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),

À saída do presídio, ele foi recebido por um grupo de seguidores e parentes, que festejaram sua liberdade. De acordo com o advogado de Garotinho, Carlos Azeredo, o ex-governador seguiria para a residência no bairro do Flamengo, na zona sul da cidade.

Folha de Brasília, da Redação