Líbero, em italiano, significa “livre”, ou seja, este jogador não tem uma função específica definida, exceto a de ser o último homem da defesa.

Há algum tempo, diversos times de futebol atuavam taticamente com esquemas que incluíam o líbero. No Milan tínhamos Baresi, grande jogador, que marcou época na seleção Italiana.

Lottar Mathaus, camisa 10 da Inter de Milão, foi um grande meia armador, mas quando voltou ao Bayer de Munique mudou de posição , recuou e foi atuar como líbero. Também jogando desta forma, atuou na seleção Alemã.

Mathaus jogava como poucos . Neste seu retorno ao futebol alemão, jogou ainda melhor como líbero do que como meia armador.

O maior líbero do mundo foi Franz Beckenbauer, também alemão, que conduziu a Alemanha ao título do mundial de 1974.

O que quer dizer Líbero no futebol?

O líbero é um jogador posicionado atrás dos dois zagueiros como último defensor quando o seu time está sem a posse da bola. No momento em que retoma a bola, esse jogador de indiscutível técnica, força e visão de jogo, é o responsável por conduzir sua equipe com total liberdade de ir ao ataque. O Líbero se transforma em meio campista que arranca e dita o ritmo da armação das jogadas.

Na década de 90, vários times brasileiros tentaram copiar o líbero europeu e passaram a utilizar três zagueiros. Lembro-me de Écio Pasca, treinador da Portuguesa de Desportos, que criou os losangos flutuantes. Ganhou o título de juniores em 1991 e revelou o meia Dener.

“No Brasil “o esquema tático foi rapidamente “ modificado “. O que víamos eram times com três zagueiros fixos! O último zagueiro não saía para iniciar as jogadas no meio de campo. Ficava somente posicionado como “ autêntico” último defensor.

Sebastião Lazaroni levou o esquema para a seleção brasileira, que fracassou na copa de 1990. Lazaroni escalava Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Ricardo Gomes. Nenhum dos três zagueiros jogava efetivamente como líbero. O esquema foi adaptado com os três zagueiros fixos atrás, para que os laterais (Mazinho e Branco) tivessem maior liberdade de ir ao ataque. Felipão jogou e ganhou a copa de 2002 com esse tipo de formação. ( Roque Jr, Edmílson e Lúcio)

Portanto, apesar de manter os três defensores, extinguiram o “líbero”.

Válber, zagueiro que iniciou carreira no Fluminense e depois jogou no São Paulo, poderia ter sido um grande líbero. Tivemos outros jogadores com boas características para exercer a função.

Pode-se trazer um meio campista ou adaptar um zagueiro para exercer a função. Líbero “para jogar” Livre.

João Henrique Padula, Folha de Brasília